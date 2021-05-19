  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, Dünya Talks'ta

TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, Dünya Talks'ta

Dünya Talks’ta Ceyhun Kuburlu Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen’i konuk etti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Dünya Talks’ta Ceyhun Kuburlu Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen’i konuk etti.

Pandeminin en çok etkilediği sektörlerden olduklarını söyleyen Gözmen, pandemi etkilerini azaltmak için gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı. Genellikle ihracata yönelik olan sektörün iç pazar payını artırmak istediklerini ifade eden Gözmen, yüzde 5 civarında olan iç satış oranını sosyal medya ve tanıtım çalışmalarıyla yüzde 15’e kadar çıkarmak istediklerini kaydetti.

Gürkan Gözmen: Deri sektörü hizmet sektöründen sonra pandemiden en fazla etkilenen sektör. Yüzde 30 gibi bir kayıpla kapattık 2020'yi.

Diğer Videolar
Yeni kararlardan sonra gıda güvenliği
Gençler “Bulut isteriz” diye sokağa çıksa yeridir
Kripto para piyasasına düzenleme gelecek mi?
Yeniden yeteneklendirme ve devlet destekleri
Sebze-meyve satışını düzenleyen Hal Yasası
Etiket Sanayicileri Derneği Başkanı Aydın Okay, Patronlar Anlatıyor'da
Paraşüt Pazarlama Direktörü Bora Şahan, Teknoloji Dünyası'nda
Kurumlarda sosyal sorumluluk ama nasıl?