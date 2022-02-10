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Tedarik zincirinin yeşil dönüşümü | Sürdürülebilir Dünya

Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Sürdürülebilir Dünya her perşembe saat 12.00'da Dünya Youtube yayınında canlı yayında

DÜNYA Haber Merkezi
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Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün konuğu Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) Kurucu YKB ve YTÜ Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi – CFGS Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güler Aras

 

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