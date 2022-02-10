Tedarik zincirinin yeşil dönüşümü | Sürdürülebilir Dünya
Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Sürdürülebilir Dünya her perşembe saat 12.00'da Dünya Youtube yayınında canlı yayında
DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün konuğu Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) Kurucu YKB ve YTÜ Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi – CFGS Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güler Aras
Programın diğer videoları için TIKLAYIN