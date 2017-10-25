ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
18 °C

Tekirdağ'da askeri araç sele kapıldı: 1 asker kayıp

Tekirdağ'da yağış nedeniyle mahsur kalanları kurtarmaya giden askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker sele kapılarak kayboldu. Kayıp asker henüz bulunamadı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.