TEM Otoyolu'nda uyuyakalan sürücü baltayla uyandırıldı

Bağcılar’da TEM Otoyolu yan yolda aracını sol şeride çekerek uyuyan adam, yoldan geçenlerin aracı sallamasına ve camlara vurmasına rağmen bir türlü uyandırılamadı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda, aracın camı balta ile kırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu yan yol Ankara istikametinde saat 01.30 sıralarında otomobilini sol şeride çekip içinde uyuyan C.Y.’yi aynı yoldan çekici aracı ile geçmekte olan Tamer Yiğit fark etti.

Yiğit, otoyolda uyuyan adamı kendi imkanları ile uyandırmaya çalıştı. C.Y.’nin uyanmaması üzerine vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobili salladılar yine uyanmadı

Olay yerine gelen ekipler önce otomobili sallayarak ve camlara vurarak C.Y.’yi uyandırmaya çalıştı.

C.Y. tüm uğraşlara rağmen uyanmazken itfaiye ekipleri otomobilin camını balta ile kırarak uyuyan adamı uyandırdı.

Hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından C.Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken camı kırılan aracı çekici yardımıyla otoyolun kenarından kaldırıldı.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
