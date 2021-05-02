“Tencere var, cam kapağı yok” gibi haberler gerçeği yansıtıyor mu?

Ev ve mutfak eşyaları sanayicileri ve ihracatçıları başkanı Talha Özger sektörün merak edilenlerini ve gelişmeleri Vahap Munyar’a değerlendirdi.

Programda; EVSİD denince kaç üreticiden ve ne kadar İstihdamdan bahsediyoruz, dünya ve Türkiye pazarının büyüklüğü, son 10 yılda ihracat rakamları, sektörün öne çıkanları ve merak edilenler konuşuldu.