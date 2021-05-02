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  4. “Tencere var, cam kapağı yok” gibi haberler gerçeği yansıtıyor mu?

“Tencere var, cam kapağı yok” gibi haberler gerçeği yansıtıyor mu?

Ev ve mutfak eşyaları sanayicileri ve ihracatçıları başkanı Talha Özger, Patronlar Anlatıyor'da Vahap Munyar'ın konuğu oldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Ev ve mutfak eşyaları sanayicileri ve ihracatçıları başkanı Talha Özger sektörün merak edilenlerini ve gelişmeleri Vahap Munyar’a değerlendirdi.

Programda; EVSİD denince kaç üreticiden ve ne kadar İstihdamdan bahsediyoruz, dünya ve Türkiye pazarının büyüklüğü, son 10 yılda ihracat rakamları, sektörün öne çıkanları ve merak edilenler konuşuldu.

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