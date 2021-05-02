“Tencere var, cam kapağı yok” gibi haberler gerçeği yansıtıyor mu?

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Ev ve mutfak eşyaları sanayicileri ve ihracatçıları başkanı Talha Özger, Patronlar Anlatıyor'da Vahap Munyar'ın konuğu oldu.
DÜNYA Haber Merkezi
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Ev ve mutfak eşyaları sanayicileri ve ihracatçıları başkanı Talha Özger sektörün merak edilenlerini ve gelişmeleri Vahap Munyar’a değerlendirdi.
Programda; EVSİD denince kaç üreticiden ve ne kadar İstihdamdan bahsediyoruz, dünya ve Türkiye pazarının büyüklüğü, son 10 yılda ihracat rakamları, sektörün öne çıkanları ve merak edilenler konuşuldu.