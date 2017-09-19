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TEOG sınavı kaldırıldı

TEOG ile ilgili belirsizliği ortadan kaldıran açıklamayı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptı: Bu yıl TEOG yapılmayacak.
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