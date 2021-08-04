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Termik santral ile yangın arasında 400 metre kaldı

Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşık 400 metre kadar yaklaşan yangın drone ile havadan görüntülendi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Muğla'nın Milas ilçesinde Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangın, drone ile havadan görüntülendi.

Türkevleri Mahallesi'ndeki yangın, sarp ve kayalık arazide zaman zamanda yerleşim yeri yakınlarında etkisini sürdürüyor.

Rüzgarında etkisiyle yayılan yangına, bölgede bulunan çok sayıda yangın söndürme ekibince müdahale ediliyor.

Bazı ekipler ise yerleşimin yoğun olduğu alanlarda güvenlik amacıyla bekletiliyor.

Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği görülüyor.

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