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THY, Kuzey Irak seferini iptal etti

THY'nin bugün saat 12:10'da yapması gereken Süleymaniye seferi iptal edildi.
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