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THY pilotu fırtına anını kaydetti

Abu Dabi'den İstanbul'a sefer gerçekleştiren bir THY uçağı, 12 bin metre yükseklikte seyir halindeyken fırtınaya yakalandı. "Aziz Elmo Ateşi" adı verilen ve nadir görüşen atmosferdeki bu elektriklenme olayı pilot tarafından kameraya kaydedildi.
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