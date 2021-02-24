Ticaret Bakan Yard. Rıza Turagay: Bu devlet tarafından atılmış en önemli adımlardan birisi

KOBİ’lerin geleceği Dünya Gazetesi ve Facebook ortak yayınında “KOBİ’lerin Küresel Durumu ve Dijitalleşme” başlıklı online panelde masaya yatırıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay: Kolay İhracat Platformu 100 bin kişiye ulaştı. World Economic Forum tarafından yapay zeka alanında en iyi uygulamalardan biri seçildi. Bu devlet tarafından atılmış en önemli adımlardan birisi.

➤ Her şeyden önce e-ticaret sitelerine üyeliği destekliyoruz. Sanal tanıtım etkinliklerini destekliyoruz. Biz Kolay İhracat Platformu'nu devreye aldık. Ürünü yazıyorsunuz, ürünün satılabileceği ülkeleri, vergi oranlarını size veriyor.

➤ KOBİ'ler bizim toplam işletmelerimizin yüzde 99,8'ini oluşturuyor. Türkiye'de 3,2 milyon adet KOBİ faaliyet gösteriyor.

➤ Krizin iyi yanı dijitalleşmenin hızlanmasını sağlaması oldu. Çok hızlı ilerleme kaydedildi. Biz millet olarak krizlere alışık bir milletiz.

➤ Kolay İhracat Platformu 100 bin kişiye ulaştı. Ne kadar etkin kullanıldı bilmiyorum ama WEF tarafından yapay zeka alanında en iyi uygulamalardan biri seçildi. Bu devlet tarafından atılmış en önemli adımlardan birisi.

➤ 81 İlde İhracata İlk Adım stratejisiyle 7 bin firma tespit ettik. Bunların bir kısmı daha önce ihracat yapmış ama şimdi yapmıyor, bir kısmı hiç ihracat yapmamış. 5 pilot il belirledik. Bunlara mentörler tayin ettik. Haftada 3 gün dış ticaret eğitimi veriyorlar.

➤ Facebook'la, Amazon'la yaptığımız çalışmalar var. Online ticaret farkındalığını artırmaya çalışıyoruz.

➤ Sanal Ticaret Akademisi'yle KOBİ'lere iç ve dış ticarette çeşitli modellerde eğitim sunuyoruz. Dijital Dönüşüm Yarışması yaptık, yazılımcı firmalardan ihracatı artıracak model önerileri geldi. Verdiğimiz mali desteklerin yanında bu tür çalışmalar yürütüyoruz.



➤ Eximbank'ın nimetlerinden yararlanan firmaların yüzde 71'i KOBİ. 13 bin 855 firma var, bunun 9 bin 843'ü KOBİ. Ama değer bazında KOBİ'lerin Eximbank finansman imkanlarından yararlanma oranı yüzde 11. Bir kere bunu artırmamız lazım.

➤ Eximbank'ta bir teminat sıkıntısı yaşıyoruz. Ama onlara da bir kolaylık getirdik. Sigorta yapıyorsa sigortanın poliçesini teminat olarak kabul etmeye başladık. Buralarda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

➤ Eximbank'ın hedefi kredilerde yüzde 11 olan KOBİ'lerin payını 2023'te yüzde 30'lara çıkartmak.

➤ Derya Hanım, "İnternetten satış yapmayan firmaların oranı yüzde 43" dedi. Bu çok yüksek bir oran. Bunun aşağı çekilmesi lazım. KOBİ'lerin belki kümelenmesini sağlayarak birleşmelerini teşvik edici modeller düşünmemiz lazım.

➤ KOBİ'lerin toplam ihracatımızdaki payı yüzde 36,6. Bu oran 65,8 milyar dolara tekabül ediyor. Mikro işletmelerin ihracattaki payının mutlaka artması gerekiyor.

➤ Eskiden toplam harcamaların yüzde 6'sı dijital ortamda yapılırken bunun hızlıca yüzde 30'lara 40'lara çıktığını gördük. Önümüzdeki 4 sene içinde e-ticaret kullanım oranının en çok artacağı ülkelerin başında Türkiye geliyor.

➤ Dünya'da 20 trilyon doların üzerinde para sisteme enjekte edildi. Türkiye'de bu rakam 551 milyar TL'ye ulaştı.

➤ Dünya ekonomisi yüzde 3,5 daraldı. Bu sene yüzde 5,5 büyüme bekleniyor. Dünya ticareti ise DTÖ'ye göre yüzde 9,2 daraldı.

➤ Türkiye 2018'de maalesef dış ataklara maruz kaldı. 2019 yılında faiz oranları aşağı çekilmeye başladı. 2019 son çeyreğinde yüzde 6 büyüme, 2020 ilk çeyreğinde yüzde 4'ün üzerinde bir büyüme... Ama sonra yüzde 9,9 oranında bir çakılmayla karşı karşıya kaldık.

➤ Dolarizasyon bizim için önemli bir problem. Bugün 235 milyar dolarlık döviz tevdiat hesabı var. Siz burada çok fazla para basarak sisteme enjekte ederseniz enflasyon yüzde 100'lerin üzerine çıkar, TL de çok değer kaybeder.

➤ Biraz daha kendimiz geliştirmemiz lazım. Bizim herkese para vermemize imkan, ihtimal yok hükümet olarak. 20 küsur milyon çalışan nüfusa imkan sağlamak kolay değil kıt kaynaklarla. Kamu üzerine düşeni yapıyor. Ben hiç doğrudan parasal teşviğin yanında olmadım.

➤ Türkiye'de zarar edersen devlet sorumludur, kar edersen bireyseldir.

➤ Denizbank Genel Müdürü'nün yaptığı açıklamadan okuyacağım size: KOBİ'lere verilen kredilerin büyüklüğü 2020 yılında 850 milyar TL'ydi. Yüzde 25 civarında kredi KOBİ'lere aktarıldı."