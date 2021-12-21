TL Vadeli Mevduata Yeni Düzenleme! Döviz ve Altında Düşüş Kalıcı Mı?| Atılım Murat ile Piyasa Yorumu

Erdoğan ‘Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak’ dedi. Açıklama sonrasında döviz kurlarında aşağı yönlü seyir devam ediyor. Dün yüzde 23 düşüşle kapanan dolar/TL, bu sabah yüzde 17'in üzerinde değer kaybıyla 11,10 seviyelerini test etti. Euro/TL de 13 seviyesinin altına sarktı.Gram altın 650 liranın altına geriledi.

Yeni ekonomik tedbirleri TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Atılım Murat, Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu’na değerlendirdi.