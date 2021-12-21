  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. TL Vadeli Mevduata Yeni Düzenleme! Döviz ve Altında Düşüş Kalıcı Mı?| Atılım Murat ile Piyasa Yorumu

TL Vadeli Mevduata Yeni Düzenleme! Döviz ve Altında Düşüş Kalıcı Mı?| Atılım Murat ile Piyasa Yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası yeni ekonomik tedbirleri açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Erdoğan ‘Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak’ dedi. Açıklama sonrasında döviz kurlarında aşağı yönlü seyir devam ediyor. Dün yüzde 23 düşüşle kapanan dolar/TL, bu sabah yüzde 17'in üzerinde değer kaybıyla 11,10 seviyelerini test etti. Euro/TL de 13 seviyesinin altına sarktı.Gram altın 650 liranın altına geriledi.

Yeni ekonomik tedbirleri TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Atılım Murat, Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu’na değerlendirdi.

Diğer Videolar
Apple Ürünlerinin Fiyatları Düşecek Mi? | Teknoloji Dünyası
Yeni Dünyada Sorumlu Şirket | İyi Bir Dünya
Gram altında dolar dopingi: 1000 lirayı aştı | İslam Memiş İle Piyasa Yorumu
Fenerbahçe Beşiktaş Derbisinden Notlar | Aygün Özipek Spor Talks'ta
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ile Asgari Ücret | Patronlar Anlatıyor
NASA aracı Güneş'e dokundu
Dolar 17, euro 19, gram altın 950 lirayı aştı! Fırtına sürecek mi? | Onurcan Bal ile Piyasa Yorumu
İki adet P-72 Deniz Karakol Uçağı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi