TMO'dan Arpa ve Buğday İthalatı
Ceyhun Kuburlu ile tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın sunduğu Tarım Dünyası’nda bu hafta; TMO'nun son dönemde açtığı arpa ve buğday ithalatı ihaleleri değerlendirildi.
Ali Ekber Yıldırım konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ‘Dün itibariyle hem arpa hem buğdayda yeni ihale açıldı. Arpa ithalatı 440 bin ton, buğday ithalatı 395 bin ton… Son iki haftada TMO’nun açtığı toplam arpa ve buğday ithalatı 1 milyon 550 bin ton oldu. Tam hasat zamanında böyle bir alımın yapılması, üretici açısından problemli’ ifadelerini kullandı.
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