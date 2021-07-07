TMO'dan Arpa ve Buğday İthalatı

Ali Ekber Yıldırım konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ‘Dün itibariyle hem arpa hem buğdayda yeni ihale açıldı. Arpa ithalatı 440 bin ton, buğday ithalatı 395 bin ton… Son iki haftada TMO’nun açtığı toplam arpa ve buğday ithalatı 1 milyon 550 bin ton oldu. Tam hasat zamanında böyle bir alımın yapılması, üretici açısından problemli’ ifadelerini kullandı.

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