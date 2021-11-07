TOGG'un test süreçleri başladı

TOGG’un test süreçleri akredite merkezinde başladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) testlere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor."