TOGG'un test süreçleri başladı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, test süreçlerinin başladığını duyurdu.
DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TOGG’un test süreçleri akredite merkezinde başladı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) testlere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor."