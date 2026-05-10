Tokat’ta heyelan kamerada: Elektrik direkleri toprak altında kaldı
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu iki elektrik direği toprak altında kaldı. Heyelan anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, Kaputaş Plajı'nda denize girmenin keyfini yaşadı.
Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceye ulaştığı ilçede, güneşli hava dolayısıyla plajlarda hareketlilik yaşandı.
Kaputaş Plajı'na gelen tatilciler, turkuaz renkli denizde yüzerek güzel havanın keyfini çıkardı, bazıları da kumsalda güneşlendi.
Berrak denizi ve doğal güzelliğiyle dikkati çeken plaj, gün boyunca çok sayıda tatilciyi ağırladı.