Tokat’ta taşkın alarmı: 15 mahallede tahliye kararı
Tokat’ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak’taki su seviyesinin yükselmesi üzerine taşkın riskine karşı 15 mahallede geçici tahliye kararı alındı. Evlerini boşaltan vatandaşlar KYK yurtları ve kamu misafirhanelerine yerleştirilirken, bölgede AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.
