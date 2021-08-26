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Tonlarca balık karaya vurdu

İspanya'nın güneyinde bulunan tuzlu su lagünü Mar Menor kıyılarına, tarımsal kirlilik nedeniyle son 10 gün içinde tonlarca balık ve kabuklu hayvan karaya vurdu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Bir zamanların ünlü tatil bölgesi Mar Menor'da yaşanan kirlilik deniz canlılarının hayatını olumsuz etkiliyor.

Bölgede son 10 gün içerisinde beş ton balık ve deniz canlısı karaya burdu. Deniz canlılarının ise hayatta kalabilmek için deniz yüzeyine çıktığı açıklandı.

Ölen deniz canlıların sayısının çokluğundan yaşayan canlıların oksijensiz kaldığı belirtildi.

Bölge yetkilileri 4,5 ila 5 ton ölü deniz canlısını kaldırdıklarını, ancak hala birçok canlının ölmekte olduğunu söyledi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), balık ölümlerinin başlıca nedeninin 'yoğun tarımdan kaynaklanan kirlilik' olduğunu belirtirken, "Mar Menor'daki en kötü vahşi yaşam ölümleri henüz bitmedi" açıklamasında bulundu.

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