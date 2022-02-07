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TOYO Matbaa Mürekkepleri CEO'su Yakup Benli | #PatronlarAnlatıyor

Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Patronlar Anlatıyor her pazar saat 15.00'da Dünya Youtube hesabında yayında

DÜNYA Haber Merkezi
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➤Japon Toyo Ink'in Manisa macerası
➤Türkiye'de matbaa mürekkepleri pazarı
➤Kurdaki hareketin etkisi
➤Pandemide basım sektörü
➤‘Yeşil Mutabakat’ın olası yansımaları

Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan #PatronlarAnlatıyor programında Vahap Munyar'ın konuğu TOYO Matbaa Mürekkepleri CEO'su Yakup Benli

 

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