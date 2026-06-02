Toz fırtınası Pakistan'ı vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Pakistan'ın Sindh ve Pencap eyaletlerinde etkili olan şiddetli toz fırtınası hayatı felç etti. Ağaçların, duvarların ve güneş panellerinin devrilmesi sonucu biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirirken, 60 kişi yaralandı. Elektrik hatlarının zarar gördüğü bölgelerde ulaşım ve enerji altyapısı da olumsuz etkilendi.
