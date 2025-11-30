Trabzon’a milyonluk Lamborghini ile geldi, köy yollarında ilgi odağı oldu

Almanya’da yaşayan Muhammet Can’ın milyon TL’lik Lamborghini ile memleketine gelişi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Trabzon’a adım attığı andan itibaren çok sayıda kişi tarafından görüntülenen Lamborghini, özellikle gençlerin yoğun ilgisini çekti. Kent merkezinde olduğu gibi köy ve yayla yollarında da aracını kullanmaya devam eden Can, vatandaşların aracı incelemesine ve fotoğraf çektirmesine izin verdi.

Her yıl memleketini ziyaret ettiğini söyleyen Can, “Memleketimde böyle bir spor araçla dolaşmak küçük bir hayalimdi. Bu yıl hem ailemi ziyaret ettim hem de güzel bir anı bırakmak istedim” dedi.

Lüks aracın köy yollarında ilerlediği görüntüler sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşırken, Can’ın babaannesinin Lamborghini’ye binmeye çalıştığı anları paylaştığı video ise en çok dikkat çeken içeriklerden biri oldu.

“Yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz”

Almanya’da galericilik yaptığını belirten Can, yaklaşık iki ay önce aracını Trabzon’a getirip bir süre Almanya’ya döndüğünü, ardından yeniden memleketine geldiğini dile getirdi. Can, “Bu coğrafya engebeli yollarıyla biliniyor ancak aracın süspansiyonunu yükseltebildiğimiz için zorlanmadık. Gören herkes araca binmek istiyor. Sosyal medyadan da çok fazla talep geliyor ama hepsine yetişmek mümkün olmuyor” ifadelerini kullandı.