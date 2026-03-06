Trump İran saldırılarını anlattı, Messi ve Suarez alkışladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıların ardından Beyaz Saray’da düzenlenen törende ABD futbol liginde şampiyonluğa ulaşan Inter Miami CF oyuncularını kabul etti.

Beyaz Saray’daki kabul sırasında Trump, futbolcuların önünde İran’a yönelik operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programda dünya futbolunun önemli isimleri arasında yer alan Lionel Messi ve Luis Suarez de yer aldı.

Trump'tan İran'a sert sözler

Trump konuşmasında İran güvenlik güçlerine yönelik sert mesajlar vererek, "İran askeri muhafızları ve İran polisi silahlarını bırakmalı, yoksa hepsi öldürülecek. İran, Orta Doğu'daki her ülkeye füze fırlatmıştı. Sonra biz geldik ve onların planlarını suya düşürdük. Sizlere tarihin doğru yönünde olma fırsatı veriyoruz. Yoksa kesin bir ölümle karşılaşırsınız" ifadelerini kullandı.

Messi ve Suarez alkışladı

Törende kameralara yansıyan görüntülerde Trump konuşmasını sürdürürken salonda bulunan futbolcuların alkışladığı görüldü. Bu anlarda Messi ve Suarez’in de alkışlayan isimler arasında olması dikkat çekti.

Programın sonunda Lionel Messi, ABD Başkanı Donald Trump’a bir futbol topu hediye etti.