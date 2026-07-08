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Trump-Meloni gerilimi zirveye taşındı: Göz göze gelmemek için başını çevirdi

36. NATO Liderler Zirvesi'nde güvenlik gündeminin yanı sıra diplomasi kulisleri de hareketlendi. Donald Trump'ın Giorgia Meloni hakkında yaptığı dikkat çeken paylaşımın ardından, İtalyan basını Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ile yan yana getirilmemesi yönünde özel talepte bulunduğunu öne sürdü. İki lider arasındaki mesafe, aile fotoğrafına da yansıdı.

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Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi, güvenlik başlıklarının yanı sıra diplomasi kulislerinde konuşulan dikkat çekici bir gelişmeye de sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında bir süredir devam eden "fotoğraf çektirme" tartışması, zirve öncesinde yeni bir boyut kazandı.

Trump, Türkiye'ye hareket etmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meloni'yi hedef aldı. ABD Başkanı, İtalya Başbakanı için "Uzaklaştırma emri gerekli" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan özel talep iddiası

Trump'ın dikkat çeken paylaşımının ardından gözler Ankara'da gerçekleşecek liderler buluşmasına çevrildi. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera, zirve öncesine ilişkin dikkat çekici bir kulis bilgisini paylaştı.

Gazetenin haberine göre Giorgia Meloni, Trump ile karşı karşıya gelinmesinin yeni bir gerginliğe neden olabileceği endişesiyle zirvenin ev sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan protokol konusunda özel bir talepte bulundu. İddiaya göre Meloni, oturma düzeni hazırlanırken Trump ile yan yana gelmemek için Erdoğan'dan destek istedi.

Aile fotoğrafına da yansıdı

İki lider arasındaki gerilim, NATO Liderler Zirvesi'nin geleneksel aile fotoğrafında da dikkat çekti. Diğer liderlere göre alana biraz daha geç gelen Giorgia Meloni'nin, fotoğraf çekimi sırasında Donald Trump'tan uzak bir noktada yer aldığı görüldü.

Trump-Meloni gerilimi zirveye taşındı: Göz göze gelmemek için başını çevirdi - Resim : 1

Meloni'nin karede İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yakın konumlanması ve Trump ile arasındaki mesafeyi koruması, uluslararası basının da dikkatini çeken ayrıntılar arasında yer aldı. Ayrıca Meloni, Trump'ın geçişi esnasında kafasını çevirdi.

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