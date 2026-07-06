Trump'ın Ankara'da kalacağı otelin karşısında dikkat çeken Filistin detayı
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Zirve hazırlıkları nedeniyle bölgede polis ekipleri geniş çaplı tedbir alırken, otelin karşısındaki bir apartmanın ön cephesinde yer alan Filistin bayrağı dikkat çekti.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA