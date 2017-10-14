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TSK'nın İdlib'e askeri sevkiyatları sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye-Suriye sınırından İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine sevkiyatları akşam saatlerinde'de devam etti.
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