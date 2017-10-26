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Tüfenkci: Yardımlar siyasi şantaj aracına dönüştü

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, AB'nin Türkiye'ye yönelik mali yardımlarda kısıtlama hazırlığına ilişkin, "Türkiye'yi ekonomik olarak dize getirmeye çalışmak ve bunu siyasi şantaj aracına dönüştürmek ahlaksızlıktır" dedi.
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