TÜİK açıkladı: Enflasyon yüzde 50'ye dayandı! | Şeref Oğuz ile Piyasa Yorumu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen enflasyon verisini açıkladı. Buna göre; Tüketici fiyatları (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 artış gösterdi.
DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aralık ayında yüzde 36.08 olan yıllık enflasyon yüzde 48.69'a yükseldi. Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 10,45 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 93,53'e çıktı.
Ocak ayı enflasyon verisini Ekonomi Yazarı Şeref Oğuz, Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu’na değerlendirdi.
Payasa Yorumlarının diğer videoları için TIKLAYIN