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  4. TÜİK açıkladı: Enflasyon yüzde 50'ye dayandı! | Şeref Oğuz ile Piyasa Yorumu

TÜİK açıkladı: Enflasyon yüzde 50'ye dayandı! | Şeref Oğuz ile Piyasa Yorumu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen enflasyon verisini açıkladı. Buna göre; Tüketici fiyatları (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 artış gösterdi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Aralık ayında yüzde 36.08 olan yıllık enflasyon yüzde 48.69'a yükseldi. Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 10,45 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 93,53'e çıktı.

Ocak ayı enflasyon verisini Ekonomi Yazarı Şeref Oğuz, Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu’na değerlendirdi.

 

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