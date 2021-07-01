Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu: Elektrik zammı kabus oldu

Türkiye güne zamla uyandı. Elektriğe yüzde 15 zam yapıldı. Elektriğin yanı sıra doğalgaz fiyatları da zamlandı. Doğalgaz fiyatlarına konut tüketimi için yüzde 12, sanayi tüketimi ve elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise yüzde 20 artış yapıldı.

Elektrikte son 3 yıllık artış yüzde 100'ü geçerken doğalgazda yılbaşından bu yana fiyat değişimi yüzde 19'u buldu. Doğalgaz fiyatı Ocak ayından bu yana yedinci defa artmış oldu. Her iki zammın toplamda dolaylı etkileri ile enflasyon üzerinde 1 puanlık bir artışa neden olabileceği hesaplanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun açıklamasına göre, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarifelerde değişikliğe gidildi.

Zamları Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Dünya WEB TV Genel Yayın Yönetmeni Burcu Göksüzoğlu’na değerlendirdi.

Ağaoğlu şunları kaydetti: “Zamları hoş bulmadık. Tam bir kabus oldu. Pek çok insan zaten pandeminin zorluklarını yaşıyor. Doğalgaz fiyatlarında yapılan zam da çok can sıkıcı. Özellikle yaz aylarında yapıyorlar. Burada bir taktik var. Bu zamlar enflasyon olarak karşımıza çıkacak. Tüketicilere elektrikte 3 zamanlı tarifeye geçmelerini ve enerjiyi gece tüketmelerini öneriyoruz”

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