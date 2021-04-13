Volkan Akı’nın sunduğu C-Level Sohbetler’in bu haftaki konuğu Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer oldu. Programda, lojistik sektörünün geleceği ele alındı.

Volkan Akı’nın Dünya’nın sosyal medya hesaplarından yayımlanan C-Level Sohbetler programının bu haftaki konuğu Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer oldu. Lojistik sektörünün ulusal ve global ölçekte geleceğinin konuşulduğu programda, start-up’ların önemine vurgu yapıldı.

Tüketicilerin lojistik ve kargo sektöründen beklentilerinin geçtiğimiz 2 yılda çok değiştiğini belirten Dinçer, “Sektörün nereye gideceğini görmek için genelde Avrupa'ya bakmaya alışkınızdır ama ben Çin'e bakmak gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Tüketici talepleri değişti”

Volkan Akı’nın sunduğu C-Level Sohbetler’e konuk olan Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, “Yapılan son anketlerde, insanların satış elemanı görmek istemediği, herhangi bir risk yönetiminin içinde bulunmak istemediği görülüyor. Siparişlerin online verilip, takip edilebildiği ve istendiği zaman alınabildiği modele evrilmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Artık kamyon yeterli değil, ‘app’ de lazım”

Volkan Akı’nın sunduğu C-Level Sohbetler’e konuk olan Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, “Dinçer Lojistik’in AR-GE merkezi var. Sektörde buna sahip olan 10-12 firmadan biriyiz. Start-up’ları yakından takip ediyoruz. Burada gençlere yardım etmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarıma ve gençlere sık sık bunu söylüyorum, "Bana kamyon al" diyeceğinize "App yapalım" deyin diyorum. Kamyonu küçümsemek için demiyorum ama artık onlar tek başına yeterli olmaktan çıktı” ifadelerini kullandı.

“Bölgesel üretim trendi var”

Volkan Akı’nın sunduğu C-Level Sohbetler’e konuk olan Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, “Pandemiyle birlikte Çin’de üretim yapan firmaların bu taraflara kayacağı ve bunun Türkiye için bir fırsat olacağı fikrine katılıyorum. Açıkçası son 1 aydır ticari araçlarla ilgili çip problemiyle boğuşuyoruz. Bunun sebeplerinden biri, Çin’de yaşanan üretim sıkıntısı. Birçok hammadde süreçlerinde şapkaların öne konduğu bir durumdayız. Dolayısıyla bunların çeşitlendirilmesi risk yönetimi açısından önemli, üreticiler de bunun farkında. Bu şans iyi değerlendirilebilir. Türkiye bence kapasite olarak buna hazır bir ülke. Fakat lojistiğin, sektörün içinden biri olarak biraz sahipsiz olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.