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Tüpraş'ta patlama: 4 kişi öldü

Tüpraş'ın İzmir'deki rafinerisinde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.
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