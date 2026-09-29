Turistik Karaelmas Ekspresi 2 Ekim’de yeniden raylarda

Ankara-Zonguldak arasında işletilen Turistik Karaelmas Ekspresi, 2 Ekim’de seferlerine yeniden başlayacak. 120 yolcu kapasiteli trenin güzergâhında Yenice, Çankırı ve Kalecik’te gezi amaçlı duraklamalar yapılacak.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, TCDD Taşımacılık AŞ'nin Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi işbirliğiyle hayata geçirilen Turistik Karaelmas Ekspresi'nin, Ankara ile Zonguldak arasında turizm odaklı demir yolu ulaşımına katkı sağladığını bildirdi.

Turistik Karaelmas Ekspresi'nin, bu yıl seferlerine 2 Ekim'de başlayacağını aktaran Uraloğlu, "Trenimiz Ankara'dan Zonguldak'a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım'da, Zonguldak'tan Ankara'ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım'da hareket edecek. Ankara-Zonguldak seferleri cuma günleri saat 23.00'da, Zonguldak-Ankara seferleri ise cumartesi günleri saat 23.00'da gerçekleştirilecek. Tren, 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere, toplam 7 vagon ve 120 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek." ifadelerine yer verdi.

Ekspresin duraklama rotaları

Uraloğlu, Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ilk turistik seferinin 2025'te Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere toplam 8 sefer düzenlediği anımsattı. Turistik Karaelmas Ekspresi'nin, ilk seferinden itibaren Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve endüstriyel mirasını demir yoluyla keşfetmek isteyen yolculara farklı bir seyahat deneyimi sunduğuna işaret eden Uraloğlu, 2026 yılında da bu deneyimi sürdürdüklerini kaydetti.

Turistik Karaelmas Ekspresi'nin güzergah üzerindeki şehirlerin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin keşfedilmesine de imkan sağladığına dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"2026 yılı programında, Ankara'dan Zonguldak yönüne seyahat eden yolcular Yenice'de, dönüş güzergahında ise Çankırı ve Kalecik'te gezi amaçlı duraklamalar yapacak. Yenice'nin doğal güzelliklerinden Zonguldak'ın tarihine, Çankırı'nın kültürel mirasından Kalecik'in değerlerine uzanan bu yolculuk, demir yoluyla turizmi buluşturacak."