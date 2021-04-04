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Turizm sektörü 2021 yılından umutlu

Volkan Akı’nın sunduğu C-Level Sohbetler’in bu haftaki konuğu turizm yatırımcısı Osman Ayık oldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Volkan Akı’nın sunduğu C-Level Sohbetler’in bu haftaki konuğu turizm yatırımcısı Osman Ayık oldu. Programda; koronavirüsün turizm sektörüne etkisi, sektörün 2021 yılından beklentis ve turizm sektörünün geleceği konuşuldu.

Volkan Akı’nın Dünya’nın dijital platformlarında sunduğu C-Level Sohbetler’in bu haftaki konuğu turizm yatırımcısı Osman Ayık oldu. 2019 yılının Türkiye’de ve dünyada yaşanmış en iyi turizm yıllarından biri olduğunun altını çizen Osman Ayık, turizm sektörünün dünya ölçeğinde yaklaşık 1.5 milyara yakın insanın seyahat ettiği, 1.5 trilyon dolar civarında bir gayrisafi ekonomik büyüklük yarattığını belirtti.

Pandemiden önce turizmin en hızlı büyüyen endüstrilerden biri olduğunu ve dünya çapında yüzde 4’lük bir büyüme gösterdiğini kaydetti. Ayık, pandemi nedeniyle sektörün geriye gittiğini fakat turizmcilerin 2021 yılından beklentilerinin iyi olduğunu dile getirdi.

Türkiye için turizm sektörünün öneminden bahseden Ayık, 2019 yılında dünyada en çok misafir ağırlayan 6. ülke konumunda yer aldığımızı ve bunun ülkeye 30 milyar dolar civarında gelir sağladığını belirtti.

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