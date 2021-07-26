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Turizmcilerden ‘pandemi’ kampanyası

Trabzon Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD), yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında aşıya karşı teşvik kampanyası başlattı. "

DÜNYA Haber Merkezi
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Aşıyı tamamla indirimi yakala" sloganıyla yola çıkan dernek, birinci ve ikinci doz aşısını yaptıran vatandaşlara konaklama konusunda belli bir oranda indirim uygulayacak. TİSAD ve Trabzon Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen kampanya, 1-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak.

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