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Turizmden 25 milyar dolar gelir bekleniyor

TÜRSAB Başkanı Ulusoy, 2017'de turizm gelirinin 24-25 milyar dolar olacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Ayrıca Ulusoy, ABD ile yaşanan vize krizinin bu ülkeden gelen turist sayısını etkilemeyeceğini söyledi.
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