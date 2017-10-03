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Türk şirketine ait gemi 77 göçmeni kurtardı

Türkiye'den Amerika'ya gitmekte olan bir Türk şireketine ait konteyner gemisi, Sicilya açıklarında tekneleri batan 77 göçmeni kurtardı.
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