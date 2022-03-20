  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Türk Yıldızları'nın 'Çanakkale' şovu

Türk Yıldızları'nın 'Çanakkale' şovu

1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış töreninde gösteri yapan Türk Yıldızları’nın kokpit içi görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

DÜNYA Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış töreninde gösteri yapan Türk Yıldızları’nın kokpit içi görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntüler büyük ilgi gördü.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninin ardından gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

6’lı kol düzeninde gerçekleştirilen gösteri uçuşunda kırmızı beyaz renklerdeki 1915 Çanakkale Köprüsü ile aynı renkleri gövdesinde taşıyan Türk Yıldızları’nın renk ahengi kokpit içi kameralara yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti.

 

Diğer Videolar
Kadın İçin Taşıyoruz Anadolu Buluşmaları | Denizli
Zeytinlik tartışması, gıda ve iklim krizi, orman yangınları kapıda mı? | Başka Bir Dünya
Yozgat Ekonomisi | Başkanlar Konuşuyor
Dumansız para sahası! Bankalara fosili finanse etmeme çağrısı | Sürdürülebilir Dünya
Merkez Bankası faiz kararı! Dolar sert yükselir mi? | Tuna Çetinkaya ile Piyasa Yorumu
Fed, BoE ve TCMB Faiz Kararları Ne Getirir, Ne Götürür? | Şans Sohbetleri
Sofuoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde saatte 400 km hıza çıktı
Fed 3 yıl sonra faiz artırdı! Piyasalar nasıl etkilenecek?| Rıdvan Baştürk ile Piyasa Yorumu