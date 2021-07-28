Türkiye doğal afetlere karşı ne yapabilir?

Gazeteci Hakan Güldağ’ın, ‘Tüm yetkiler size verilse, Türkiye’nin doğal felaketlere karşı elini nasıl güçlendiririz?’ sorusunu yanıtlayan Kadıoğlu şunları söyledi;

‘Kuraklık konusunda atacağım ilk adım; kentlerde binaların çatılardan gelen suların depolanarak, araba yıkama veya bahçe sulama gibi şeylerde kullanmak olur. Bu hem kuraklık hem de taşkınlara karşı önemli bir fayda sağlayacaktır.

Arazilerde ağaçları veya oluşturacağım ufak bentleri kullanarak yağmur suyunu yavaşlatmak ve dağıtmak yönünde çalışmalar yaparım. Bunlar maliyetli şeyler değil fakat çok etkili olur