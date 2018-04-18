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Türkiye erken seçime gidiyor! İşte seçim tarihi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile gerçekleşen 'erken seçim' zirvesi sonrası son dakika açıklamalarda bulunarak erken seçim tarihini duyurdu. Erdoğan, 24 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıkladı.
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