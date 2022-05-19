Türkiye fiyat belirleyemiyor! Ekonomi nereye gidiyor? | Şans Sohbetleri

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ Şans Sohbetleri'nde bu hafta, ABD ve Avrupa ekonomisindeki son gelişmeleri, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği başvurusunu, Türkiye ekonomisinin önündeki riskleri ve son dönemde fiyatlamaya dair artan sıkıntıları masaya yatırdı. İkili ayrıca dolar/TL’de son dönemde yaşanan yükselişi ve kripto piyasalarındaki çöküşü değerlendirdi.

Ekonomist Ali Ağaoğlu Şans Sohbetleri'nin bu haftaki bölümünde, Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın risk priminin Türkiye'den düşük olduğunu belirtti.

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