Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü.. Bundan sonra ne olur?

Programın ilgili bölümü şöyle;

Güldağ: Büyüme beklentiler temelinde geldi, zaten 20’nin üzerinde bir beklenti vardı. Böylelikle birinci çeyrekteki o yüzde 7’liğin üzerine bu da gelince sene sonuna doğru büyümemiz kaç olur diye de hafızalar yoklandı. Görünen o ki 8’in altında olmayacak gibi hatta bunu 10’a kadar çıkarmak da mümkün. İkinci çeyrekte bir yüzde 6’lık büyüme gelirse… Yine sanayi üretim rakamlarına bakarak söylüyorum, biraz da kredilerdeki gelişmelere de bakarak söylüyorum, bir yavaşlama var. Ama bizim Maliye bakanımız da ‘bankalarla konuşacağız bu bireysel kredileri özellikle aşağı çekmek üzere frene basacağız’ demesinden hareketle bu alanda da harcamaların arttığını görüyoruz. Hem tüketim tarafı hem de yatırım tarafında iyi gelişmeler var, büyüme her iki kanattan da kaynaklanmış görülüyor. Sanki üçüncü çeyrek de böyle olacak gibi gördüm ben, mesela kredi kartı harcamalarına da baktığımızda, bir yıllıklandırdığımızda, son 4 haftalık ortalamaları yıllıklandırırsak yüzde 60’lar gibi bir artışlara geliyoruz. Bireysel kredilerde de yüzde 40-45’ler civarında artışlar var. Tabii bu her şeye yoğrulabilir ama büyümeye her bakımdan kaynaklık edecek. Acaba iyice artan geçim maliyetini finanse edebilmek için mi kredi kartlarına hücum ettik? Görünen o ki bu sene biz büyümede önemli bir noktaya doğru gidiyoruz. Baz etkisiyle de, orası inkar edilemez. Çünkü baktığımızda İngiltere’nin ben öyle kolay kolay dünya ikincisi olduğunu pek görmedim büyüme konularında. Ama geçen senenin bu ikinci çeyreğinde yaşanan o müthiş daralmanın bir geri dönüşü bu ister istemez. Bilmiyorum onlar Brexit’e falan bağlıyorlar mı ama bir numarada da Peru yer almış. Onun da benzer sonuçları var, biliyorsunuz oraları da korona ciddi derecede vurmuştu. Detaylara da gerek olursa gireriz. Ama hem harcamalardan hem de yatırımdan kaynaklanan bir büyüme var ortada. Ali Ağaoğlu nasıl değerlendirir?

Ağaoğlu: Burada sıralamanın çok fazla bir önemi yok. Dediğin gibi buradaki en önemli olay baz etkisinden. Baz etkisi derken, eskiden sıfır büyürken ya da hiç büyümezken bir anda inanılmaz bir küçülme yaşadığımız için tüm dünya olarak, normalin çok altına inen büyüme oranına karşılık bugün sadece normalleşseniz bile düştüğünüz kısım aslında düşük olana göre zaten otomatik olarak yukarıda. Siz yüzde 20 düşseniz yüzde 30 büyüyeceksiniz sıfıra gelseniz dahi. Hesaplamaların biraz cilvesi diyeyim. Burada 8,10 gibi büyümeler konuşuluyor ama ben yine orada tedbirli olma tarafındayım. Gerek Uzakdoğu’daki PMI’ler olsun gerek ABD’deki güven endeksleri olsun bunlar üçüncü çeyrek için yeni büyüme rekorlarını ifade etmiyorlar. Hepsinde beklentilerin altına düşen, negatife doğru gidenler var. Tek başına bunları değerlendirmek biraz zor ama genele baktığımızda ikinci çeyreğe göre üçüncü çeyrekte sakinleşen bir büyüme hızı diyelim. Çünkü geçen sene de üçüncü çeyrek koronavirüs etkisiyle kötü geçmişti dünyada, yine baz etkisinden kaynaklı yine artı yüksek büyümeler göreceğiz. Ama bunu başarı olarak mı görmek lazım? Tabii ki ama daha bir de daralsa mıydık diyeceğiz yani. Bunun sürdürülebilirliği hep tartıştığımız konu ama hayır bu sürdürülebilir değil. Tüketim harcamaları önemli, bunda ihracatın payı da katkı sağlamış durumda, aynı şekilde devam edecek mi? Benim tahminim benzer düşüşlerin Avrupa bölgesinde de olacağı yönünde. Bunun dışında Jackson Hole’dan gelen parasal genişlemenin yavaşlaması ve sona erdirilmesi gibi kararların bu ay içindeki toplantılarda daha da netleşeceğini oradan yavaş yavaş genel piyasaya yayılan bir çıt olumsuz algının olacağını, Fed’in artık parasal genişlemeye son verme kararına yakın olduğu bilgisi yavaş yavaş piyasalarda kabul gören bir yargı olacak. Eğer böyle bir şey olursa genelde bahsettiğim gibi ikinci çeyrekteki büyük yüksek büyümeleri üçüncü çeyrekte göremeyeceğiz. Dördüncü çeyrekte daha da az göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü geçen senenin dördüncü çeyreği de çok kötümser bir çeyrek değildi. 8, 8,5 ve 9 gibi rakamlar çok sık telaffuz ediliyor ama ben oradaki rakamları da bir çıt normalin dışına çıkmış olan rakamlar olarak değerlendirip bunlar üzerinde çok ağır yorumlar yapmayı doğru bulmuyorum. O yüzden bu yılı da geçen seneki gibi istisnai bir yıl olarak kabul edip çıkacak rakamları da tabelaya yayılan bir büyüme olarak yorumlamamak lazım.