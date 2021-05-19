Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, Patronlar Anlatıyor'da

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların iş hayatındaki konumunu değerlendiren Nilüfer Bulut, pandemide gerileyen kadın istihdam oranlarına dikkat çekti. COVID-19 pandemisinin kadınların iş hayatındaki kazanımlarını 10 yıl geriye götürdüğünü ifade eden Bulut, TİKAD’ın kadın girişimciliğini destekleyen faaliyetlerini anlattı.

Yayında şu görüşler öne çıktı:

➤Sermayeden pay alan kadın sayısını artırmak için 2004'te TİKAD'ı kurduk. O yıllara baktığımda yüzde 4.4'lerde olan girişimci kadın sayısı şu anda yüzde 28.7'lerde diyebiliriz. Dünya ölçeğinde ise bu oran yüzde 39.

➤Toplumsal eşitliği yakalayabilmemiz için bir 100 yıla daha ihtiyacımız olduğu söyleniyor.

➤Avrupa'da da böyle, Amerika'da da. Kadınlar anne olduktan sonra çocukları ihmal ediyorsunuz baskısını kendi annesinden daha fazla görüyor.

➤Pandemide 1.1 milyon kadının, 1,5 milyon erkeğin işsiz kaldığını görüyoruz. COVID-19 iş hayatında kadınların elde ettiklerini 10 yıl geri götürdü.

➤TİKAD güçlü kadınlardan oluşuyor. Hem kendi işlerini büyütmek hem girişimci kadın sayısını artırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

➤Kadınların sadece kadın hareketi içerisinde hapsedilmesine karşıyız.

➤ Bankalar kredi verirken karşısındaki erkek mi kadın mı diye bakmıyor. Eğer cinsiyetçi bakış açısıyla yaklaşacak olsalar kadınlara daha çok güvenmeleri gerekir.

➤Kadınların projelerine kredi vermeliler, kadınlara inanmalı ve karşılığında herhangi bir teminat almadan finans sağlamalılar diye düşünüyorum.

➤TİKAD Yatırım AŞ diye bir fon kurduk. Kadın bankacılığı başlatmak üzere birçok bankayla görüştük. Oluşan fonla belirli kriterlerden geçirdiğimiz firmaları değerlendirdik. 3 firmaya yatırım yaptık. Borç vermedik, hisse satın aldık.

➤Ak Yatırım'dan çok büyük bir yatırım aldık. Şimdi Vakıf Yatırım'la görüşüyoruz. Fona onlar da katkı sunacaklar. Şu an 5 milyon gibi bir limitle başladık.

Vahap Munyar: İş Portföy, geçen gün yeni bir yatırım fonu açıkladı. Kadınların yönetimde olduğu 300 şirketten 131 şirket bulmuşlar. Fonun yüzde 80'i onlardan oluşacak.

Nilüfer Bulut: Pozitif ayrımcılık talebinde bulunduğumuz takdirde maalesef çok hızlı yol alamayacağımızı düşünüyorum. Bu yüzden birçok kadın dernekleri tarafından da eleştiriliyorum ama bunu ben kendi dünyamda kabullenemiyorum. Gerekirse iki kat çalışıyorum.

➤ Şiddetin tarafı olarak sadece erkeği görmek bizi çözüme götürmez. Toplum olarak çok ciddi önlemler almamız lazım. İstanbul Sözleşmesi imzalandığında gittiğimiz ülkelerde göğsümüzü gere gere bunu söylerken bugün kaldırmak üzereyiz.

➤Yasalarda da erkek egemen bir zihniyet var. Kravat, pişmanlık indirimi vs. gibi uygulamalar mücadeleye zarar veriyor.

➤TİKAD'ın 100 üyesi var. Üye sayısını artırma taraftarı değiliz. Üyelerimizin belirli bir sermaye sahibi olması gerekiyor. Belirli bir istihdam yaratıyor olması gerekiyor.

➤İstanbul Galata Üniversitesi için zorlanmadım diyemem ama çok güzel bir üniversite olacak.