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Türkiye, Sudan'da tarıma başlıyor: 100 bin hektar arazi tahsis edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan’ın Türkiye’ye ilk etapta 100 bin hektar tarım arazisi tahsis ettiğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan, Sheraton Otel'de düzenlenen Türkiye Sudan Dar Kapsamlı İş İnsanları Toplantısı'nda Türk iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi.

Oktay, burada yaptığı konuşmasında, Sudan’da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisinin Türkiye tarafından işlenmeye tahsis edildiğini açıkladı.

Bu miktarın ileride artırılması hususunda mutabık kalındığını belirten Oktay, "TİGEM'in pilot çiftlik projesi öncülüğünde bu alanda başlatılacak tarımsal üretim işbirliğinin, Türk iş insanları için yatırım fırsatı sunarken, Sudan'a istihdam, tarımsal teknoloji gibi alanlarda katkı sağlayacak."ifadelerini kullandı.

Oktay, ayrıca 2020 yılında 480 milyon dolara ulaşan iki ülke arasındaki ticaret hacminin, 5 yılda 2 milyar doları aşacağına inandığını ifade etti.

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