Türkiye tarımda büyüdü ama çiftçiler daha da yoksullaştı

Tarım Dünyası’nda Ali Ekber Yıldırım bu hafta Şubat ayı büyüme rakamlarındaki tarım sektörü verilerine değindi. Geçtiğimiz yıl öne çıkan ürün gruplarını değerlendiren Yıldırım, pandemide en az desteklenen tarım sektörünün kesintisiz üretim gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Yıldırım’ın öne çıkan görüşleri şu şekilde:

➤Büyüme rakamlarına baktığınız zaman, istihdamda ve kapasite kullanımında artış yok ama büyüme var.

➤Ekonomideki büyüme yüzde 1,8'ken tarımdaki büyüme yüzde 4,8.

➤Sanayideki büyüme yüzde 2'de kaldı. En çok yüzde 21,4 ile bankacılık sektörü büyüdü.

➤Tarım sektörü pandemi sürecinde hiç durmadı. 7/24 üretim devam etti. Talepte ciddi artış oldu. Bitkisel yağlar, kuru gıdalar, hububat ürünlerine talep daha da çok arttı.

➤Özellikle kentte yaşayan ve işleri bozulanlar bir oranda köyüne dönüp tarımsal üretim yapmaya başladı. Yeni çiftçiler, yeni yatırımcılar ortaya çıktı.

➤2019'a göre tahılda yüzde 8,7, sebzede yüzde 0,3, meyvede yüzde 5,8'lik artış oldu. En az desteklenen çiftçi kesim yine de üretimi sürdürdü.

➤Türkiye tarımda büyüdü ama çiftçiler biraz daha yoksullaştı.

➤Tarım toprağını çok kolay harcıyoruz. Tarımdan zenginlik üretmek yöneticilerin aklında yok açıkçası.

➤Yeni bir tarım düzeni ve politikalarının başladığı bir dönem başlıyor. Ülkeler mümkün olabildiğince ithalat yerine kendi ürünlerini üretmek üzere kampanyalar yapmaya başladılar.

➤2050'de dünya nüfusunun 10 milyar olacağı, gıda üretiminin de en az yüzde 50 artırılması yönünde Birleşmiş Milletler'in sürekli dile getirdiği bir mesele var.

➤Dünyada tespit edilen 400 bin civarında bitki var. Sadece 9 bitki toplam gıda üretiminin yüzde 66'sını sağlıyor.

➤Antalya Ticaret Borsası her ay sebze-meyve endeksi yayınlıyor. Özellikle domates tarımda en çok öne çıkan ürün. Şubat ayı fiyatlarında aylık yüzde 11,17'lik artış oldu. Yıllık olarak ise yüzde 17,94'lük düşüş yaşandı. ➤Sebzede aylık bazda yüzde 13,96'lık artış; yıllık bazda yüzde 6,66'lık azalma var. ➤Meyve fiyatlarında aylık bazda yüzde 2,6 düşüş; yıllık bazda yüzde 32,74 artış oldu.