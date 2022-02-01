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Türkiye Uzay Ajansı'ndan meteor açıklaması

Türkiye Uzay Ajansı, dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülendiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi
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İstanbul’da dün akşam saatlerinde gökyüzünde süzülen yeşil tonlarındaki göktaşı kameralara yansıdı.

İstanbul’da dün akşam saat 23.30 sıralarında gökyüzünden süzülen ve sonrasında göktaşı olduğu belirlenen yeşil ışık hüzmesi kameralara yansıdı. Kartal'da seyir halinde olduğu sırada araç içi kamerası aracılığıyla göktaşını görüntüleyen sürücü o esnada durumu fark ederek şaşkınlık yaşadı.
Kaydedilen görüntülerde yeşil tonlarındaki bir cismin gökyüzünden kaydığı görülüyor. (İHA)

Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir." denildi.

Açıklamanın tamamı:

 

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