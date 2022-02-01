Türkiye Uzay Ajansı'ndan meteor açıklaması

İstanbul’da dün akşam saatlerinde gökyüzünde süzülen yeşil tonlarındaki göktaşı kameralara yansıdı.

İstanbul’da dün akşam saat 23.30 sıralarında gökyüzünden süzülen ve sonrasında göktaşı olduğu belirlenen yeşil ışık hüzmesi kameralara yansıdı. Kartal'da seyir halinde olduğu sırada araç içi kamerası aracılığıyla göktaşını görüntüleyen sürücü o esnada durumu fark ederek şaşkınlık yaşadı.

Kaydedilen görüntülerde yeşil tonlarındaki bir cismin gökyüzünden kaydığı görülüyor. (İHA)

Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir.☄️



Söz konusu meteora ilişkin açıklamamızı inceleyebilirsiniz.👇 pic.twitter.com/FLK05OpTVC — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) February 1, 2022

Açıklamada, "Dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir." denildi.

Açıklamanın tamamı: