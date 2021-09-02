Türkiye ve Azerbaycan SAT komandoları Bakü'de buluştu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının eğitim görüntülerini yayınladı.
DÜNYA Haber Merkezi
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Bakanlık'tan yapılan açıklamada tatbikatların temel amacının, iki ülkenin askeri birliklerinin karşılıklı faaliyetlerini ve komutanların karar verme ile birim yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu bildirildi.
Tatbikatta su altı saldırı ve savunma operasyonlarının da yapılacağı kaydedildi. Tatbikat, 12 Eylül'de sona erecek.
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