  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Türkiye ve Azerbaycan SAT komandoları Bakü'de buluştu

Türkiye ve Azerbaycan SAT komandoları Bakü'de buluştu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının eğitim görüntülerini yayınladı.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Bakanlık'tan yapılan açıklamada tatbikatların temel amacının, iki ülkenin askeri birliklerinin karşılıklı faaliyetlerini ve komutanların karar verme ile birim yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu bildirildi.

Tatbikatta su altı saldırı ve savunma operasyonlarının da yapılacağı kaydedildi. Tatbikat, 12 Eylül'de sona erecek.

Etiketler
türkiye
Diğer Videolar
16 ay sonra ilk kruvaziyer gemisi Türkiye'de
Muş: Yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık
THK'nın Kayyum Başkanı: Yangın uçaklarını faaliyete geçireceğiz
Dolar daha düşer mi?
Bilgin: 3600 ek göstergenin programını hazırlıyoruz
Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi
Borsada gong 'Orçay' için çaldı
New York metrosu sular altında kaldı