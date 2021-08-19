Türkiye'de faiz ve enflasyon tartışmaları

Ekonomist Ali Ağaoğlu: Neden yatırımlar olmuyor diye senin sorduğun soruya baktığımızda birkaç tane iç faktörü ve dış faktörü dahil edelim. İç faktörlerden bir tanesi bahsetmiş olduğun bütçedeki daha fazla açılabilecek, bütçe açığını daha artırabileceğimiz bir yer var mı? Her zaman vardı. Fakat bunun arkasında iki tane önemli konu var. Bir tanesi, böylesi bir parasal genişleme ister istemez enflasyon yaratıyor. Bizim şu anda enflasyon rakamlarımızda bir problem var. Bu şeffaflık adına veya gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair bir güvensizlik var. Şeffaflık konusunda çok ciddi bir sorunumuz var. Bir diğer neden de zaten yüksek olması. Bir diğer neden olaraksa, enflasyon beklentilerimiz bozulmuş durumda, o yüzden bizde dolarizasyon var. Çünkü enflasyon beklentileri bozulmuş durumda, daha düşük enflasyona kimse inanmıyor. Son neden olaraksa, bunu yönetecek Merkez Bankası ile ilgili sürekli gündemde olan bir faiz-enflasyon, enflasyon-faiz tartışması var. Cumhurbaşkanı sıkça dile getiriyor.

'DENEYELİM, HEP BİRLİKTE BEDEL ÖDEYELİM'

Bence Ağbal’ın ayrıldığı dönemki 7,20’lere gelmesi için hiçbir engel yok, normal koşullar altında. Ama o kadar büyük bir risk primimiz var ve bu risk primi sadece faizler yüksek diye değil, neden faizlerin yüksek olduğu ile ilgili temel sorunlarda hiçbir iyileşme olmadığında o bahsettiğin sıkıntılar başlıyor. Yani insanlar neden sıkılıyor diye baktığında temelde bir değişiklik yok sadece söylemde bir değişiklik var o da dönem dönem oluyor. Sonra tekrar eski tas eski hamam aynı şeyleri tartışmış oluyoruz, hiçbir şey değişmiyor. Bu değişmediği sürece, korkarım bu endişe baki kalacak. Endişe baki kaldığında faizleri bugün sıfıra düşürseniz de o yatırımlar olmayacak. Ben zaten bu tartışmanın çok uzadığını düşünüyorum, lütfen artık para otoritesi, Cumhurbaşkanı düşük faiz diyorsa lütfen sıfır faizi deneyelim görelim, bunun ne kadar hasar vereceğini hep birlikte bedel ödeyerek maalesef yaşayalım ve bu tartışma bitsin noktasına geliyorum. Ben kendi adıma öyleyim, birçok insanın da benzer düşünce de olduğunu zannediyorum

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