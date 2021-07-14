  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Türkiye'de yeni işsizlik tehlikesi

Türkiye'de yeni işsizlik tehlikesi

Buse Biçer’in sunduğu Global Konuşmalar programının bu haftaki konukları; Hakan Güldağ, Servet Yıldırım, Abdurrahman Yıldırım, Vahap Munyar ve Dr. Şeref Oğuz oldu. Programda "Türkiye ve Dünyada İşsizlik Tehlikesi" konuşuldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Gazeteci Hakan Güldağ, dijitalleşmenin istihdama olumsuz etki edebileceğini belirtti. Güldağ, ‘Ortaya çıkan yeni teknolojiler bizim lehimize gelişecek gibi gözükmüyor. Burada işgücü yapınız ve iş kaliteniz çok önemli. Dijitalleşme Almanya için yeni istihdam imkanları oluştururken, Türkiye veya başka ülkeler için istihdam dostu olmayabilir’ 

 

DÜNYA WEB TV youtube kanalına abone olun👇
🌐DÜNYA WEB TV

DÜNYA'yı tüm sosyal ağlarda takip edin:
🌐Facebook
🌐Twitter
🌐Instagram
🌐Linkedin
🌐Telegram

Diğer Videolar
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
Başkanlar Adıyaman ekonomisinin nabzını tutuyor
İyilik için atılan kulaçların hikayesi
Bayram tatlısı siparişlerine yetişemiyorlar
Başarının yeni tanımı
Meteoroloji'nin kuraklık haritası korkuttu!
Escar Turizm halka arzını tamamladı
Borsa neden düşüyor?