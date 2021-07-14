Türkiye'de yeni işsizlik tehlikesi
Buse Biçer’in sunduğu Global Konuşmalar programının bu haftaki konukları; Hakan Güldağ, Servet Yıldırım, Abdurrahman Yıldırım, Vahap Munyar ve Dr. Şeref Oğuz oldu. Programda "Türkiye ve Dünyada İşsizlik Tehlikesi" konuşuldu.
Gazeteci Hakan Güldağ, dijitalleşmenin istihdama olumsuz etki edebileceğini belirtti. Güldağ, ‘Ortaya çıkan yeni teknolojiler bizim lehimize gelişecek gibi gözükmüyor. Burada işgücü yapınız ve iş kaliteniz çok önemli. Dijitalleşme Almanya için yeni istihdam imkanları oluştururken, Türkiye veya başka ülkeler için istihdam dostu olmayabilir’
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