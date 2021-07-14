Türkiye'de yeni işsizlik tehlikesi

Gazeteci Hakan Güldağ, dijitalleşmenin istihdama olumsuz etki edebileceğini belirtti. Güldağ, ‘Ortaya çıkan yeni teknolojiler bizim lehimize gelişecek gibi gözükmüyor. Burada işgücü yapınız ve iş kaliteniz çok önemli. Dijitalleşme Almanya için yeni istihdam imkanları oluştururken, Türkiye veya başka ülkeler için istihdam dostu olmayabilir’

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