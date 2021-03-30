Ceyhun Kuburlu’nun sunduğu Dünya Talks’un bu haftaki konuğu Fersan CEO’su Gürhan Güven oldu.

Ceyhun Kuburlu’nun DÜNYA gazetesi dijital platformlarında canlı yayınlanan Dünya Talks’un bu haftaki konuğu Fersan CEO’su Gürhan Güven oldu.Güven programda inovasyonun önemine dikkat çekerek, “Sirke sektörüne inanılmaz bir talep olduğu için inovasyona ihtiyaç var. Tüketiciler yenilik bekliyor, buna yanıt verebilmek için şirketin DNA’sında bile yenilik olmalı. Pandemi nedeniyle insanlar inovasyona daha hızlı yanıt veriyorlar” dedi.

İnovasyon etkisine güvendi

Ceyhun Kuburlu’nun sunduğu Dünya Talks’a konuk olan Fersan CEO’su Gürhan Güven, “Tüketicilerin kullanımlarına daha iyi yanıt verebilmek için spreyli şişede sirke üretimine başladık. Böylece temizlik sektörüne de giriş yapmış olduk” dedi. Tüketiciler yenilik bekliyor, buna yanıt verebilmek için şirketin DNA’sında bile yenilik olmalı. İnsanlar artık inovasyona daha hızlı yanıt veriyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de yüzde 70 talep artışı ile karşılaştık”

Ceyhun Kuburlu’nun sunduğu Dünya Talks’a konuk olan Fersan CEO’su Gürhan Güven, “İnsanların hijyen amaçlı da çok fazla sirke tükettiğini altını çizen Gürhan Güven’in, “Mart 2020’de stoklarımızı bir yıla yetecek şekilde ayarlamıştık. Fakat pandeminin ilk başında sirkeye talep bir anda arttı. Biz bunun kalıcı mı, yoksa geçici mi olduğunu anlayamadık. Tek vardiyadan üç vardiyaya çıktık. 3 ay boyunca gece gündüz çalışarak pazarın taleplerini yüzde 99 oranında karşıladık.