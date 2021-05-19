“Türkiye’de yüzde 70 talep artışı ile karşılaştık”

Ceyhun Kuburlu’nun DÜNYA gazetesi dijital platformlarında canlı yayınlanan Dünya Talks’un konuğu Fersan CEO’su Gürhan Güven oldu.Güven programda inovasyonun önemine dikkat çekerek, “Sirke sektörüne inanılmaz bir talep olduğu için inovasyona ihtiyaç var. Tüketiciler yenilik bekliyor, buna yanıt verebilmek için şirketin DNA’sında bile yenilik olmalı. Pandemi nedeniyle insanlar inovasyona daha hızlı yanıt veriyorlar” dedi.

Güven, “Tüketicilerin kullanımlarına daha iyi yanıt verebilmek için spreyli şişede sirke üretimine başladık. Böylece temizlik sektörüne de giriş yapmış olduk” dedi. Mart 2020’de tüketicilerin artan taleplerine yanıt verebilmek için 3 vardiya çalıştıklarının altını çizen Güven, “3 ay boyunca gece gündüz çalışarak pazarın taleplerini yüzde 99 oranında karşıladık” ifadelerini kullandı.