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“Türkiye'nin dönüşümü” oturumu Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde yapıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Vizyoner Sektörler Zirvesi’nin ikinci gününde “Türkiye'nin dönüşümü” başlıklı oturum Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde yapıldı.
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