Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sokak hayvanları için kısırlaştırma seferberliğini başlattıklarını duyurdu.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımı şu mesaj ile duyurdu:

“Can dostlarımız için Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini başlattık. Rehabilitasyon merkezimiz ve anlaştığımız özel klinikler aracılığıyla yılda 25 bin dostumuzu kısırlaştıracak, kontrolsüz popülasyon artışını da engelleyeceğiz.”

Sokak hayvanlarının ABB Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından toplanmasını gösteren videoda ABB yetkilisi, “Almış olduğumuz hayvanlarımızı rehabilitasyon merkezimize ya da anlaşmalı özel kliniklerimize sevkini bu araçlarla sağlıyoruz” dedi.

Aynı videoda, ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan da şunları söyledi:

“Sokak hayvanları popülasyonunun büyükşehirlerde çok hızlı artması sonucu istenmeyen olaylar yaşanmakta ve yoğun şikayetler alınmaktadır. Sokak hayvanlarının yakalanma ihalesini gerçekleştirdik. Hem kendi kliniklerimizde hem de OHHAD ile yapmış olduğumuz proje kapsamında özel hayvan hastanelerinde kısırlaştırma operasyonu yapılacak ve 5 gün postoperatif bakımları tamamlandıktan sonra alındıkları ortama tekrar geri bırakılacaktır. Kontrolsüz popülasyon artışının önüne kısa sürede geçmiş olacağız.”