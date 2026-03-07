Türkiye'nin havalimanları şubatta 15 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün şubat ayına ilişkin uçak, yolcu ve yük verilerini paylaştı.

Uraloğlu, yolcu ve çevre dostu havalimanlarında şubat ayında iç hatlarda 65 bin 188, dış hatlarda ise 53 bin 18 uçağın iniş-kalkış yaptığını açıkladı. Üst geçişler de dahil edildiğinde toplam uçak trafiğinin 159 bin 97’ye ulaştığını belirten Uraloğlu, geçen yılın aynı ayına kıyasla toplam uçak trafiğinde yüzde 6,8 artış yaşandığını söyledi.

Şubat ayında iç hatlarda 7 milyon 64 bin 417, dış hatlarda ise 8 milyon 20 bin 106 yolcunun seyahat ettiğini aktaran Uraloğlu, direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısının 15 milyon 92 bin 119 olduğunu ifade etti. Uraloğlu, "Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 5,8 artış gerçekleşti. Sadece bir ayda hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 45 ilimizin toplam nüfusunu aştı." bilgisini verdi.

Bakan Uraloğlu, şubat ayında taşınan yük miktarının iç hatlarda 62 bin 588 ton, dış hatlarda 299 bin 19 ton olduğunu belirterek toplam yük trafiğinin 361 bin 607 tona ulaştığını bildirdi.

2 ayda 32,9 milyon yolcu

Ocak-şubat dönemine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, bu dönemde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 133 bin 559, dış hatlarda 115 bin 767 olduğunu söyledi. Üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinin 338 bin 175’e ulaştığını kaydeden Uraloğlu, geçen yılın aynı dönemine göre toplam uçak trafiğinde yüzde 4,1 artış yaşandığını ifade etti.

İlk iki ayda yolcu trafiğine de değinen Uraloğlu, "Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 15 milyon 264 bin 562, dış hat yolcu trafiğinin 17 milyon 593 bin 28 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 32 milyon 877 bin 752 yolcuya hizmet verildi. Şubat sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025'in aynı dönemiyle kıyaslandığında, direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 7,7 artış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı dönemde yük taşımacılığına ilişkin verileri de aktaran Uraloğlu, havalimanlarında iç hatlarda 138 bin 209 ton, dış hatlarda ise 625 bin 264 ton yük taşındığını ve toplam yük trafiğinin 763 bin 473 tona ulaştığını bildirdi.

İstanbul Havalimanı’nda yoğun trafik

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda şubat ayında iç hatlarda 8 bin 409, dış hatlarda 31 bin 52 olmak üzere toplam 39 bin 461 uçak trafiği gerçekleştiğini açıkladı.

Aynı dönemde iç hatlarda 1 milyon 167 bin 984, dış hatlarda 4 milyon 692 bin 989 yolcuya hizmet verildiğini belirten Uraloğlu, toplam yolcu sayısının 5 milyon 860 bin 973’e ulaştığını ifade etti.

Ocak-şubat döneminde ise İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 17 bin 674, dış hatlarda 66 bin 877 olmak üzere toplam 84 bin 551 uçak trafiği gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, iki aylık süreçte iç hatlarda 2 milyon 497 bin 817, dış hatlarda 10 milyon 273 bin 964 olmak üzere toplam 12 milyon 771 bin 781 yolcuya hizmet verildiğini belirtti.